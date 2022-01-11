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Путин поучаствует в торжественном заседании к 300-летию прокуратуры России

Президент будет присутствовать на встрече очно

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду будет присутствовать на торжественном заседании, приуроченном к 300-летию прокуратуры страны. Об этом журналистам сообщил во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, планируется. Действительно, он завтра примет участие в торжественном заседании, посвященном 300-летию прокуратуры России", - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, намерен ли Путин поучаствовать в мероприятиях по случаю этой даты.

Песков подтвердил, что президент будет присутствовать на встрече очно.

Российская прокуратура была учреждена 12 января 1722 года в соответствии с Именным Высочайшим Указом Петра I.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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