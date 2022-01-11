Заболеваемость COVID-19 в Ненецком АО снизилась по сравнению с началом декабря

"Заболеваемость существенно снизилась по сравнению с началом декабря. За последние сутки не выявлено новых случаев, также не было новых случаев 3 и 4 января", - сказали в пресс-службе.

ТАСС, 11 января. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в январе в Ненецком автономном округе (НАО) существенно снизилась по сравнению с началом декабря, за минувшие сутки в регионе не выявлено новых случаев заболевания, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

За последнюю неделю в регионе зафиксировано 13 случаев заболевания COVID-19. В начале декабря каждые сутки в регионе выявляли более 10

вновь заболевших. С начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 3 524 случая заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 3 372 человека. В НАО зарегистрировано 87 летальных исходов от коронавируса.

В Ненецком автономном округе действуют режим повышенной готовности, посты эпидконтроля в аэропорту Нарьян-Мара, на посадочных площадках в Нижней Пеше, Оме и Неси, обязательный масочный режим, система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий, постановление главного государственного санитарного врача по НАО об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям.

В НАО вакцинацию от коронавируса прошли 23 888 человек, это 69% от плана.