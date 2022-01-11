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Пандемия COVID-19

В Молдавии выявили омикрон-штамм коронавируса

В 16 пробах из 149 обнаружили "омикрон". Восемь пациентов госпитализированы

КИШИНЕВ, 11 января. /ТАСС/. Первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлены после новогодних праздников в Молдавии. Об этом во вторник на брифинге сообщил глава Национального агентства общественного здоровья Министерства здравоохранения Молдавии Николай Желамски.

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"Мы отобрали 149 проб у жителей разных населенных пунктов. <…> В 16 пробах обнаружили вариант коронавируса "омикрон", - сказал он. По информации главы агентства, восемь пациентов госпитализированы.

Желамский обратил внимание, что практически 10% взятых проб показали штамм "омикрон". В этой связи сделан вывод, что среди населения примерно такое же процентное распределение этого штамма.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", обнаружен в 2021 году на юге Африки. По данным Роспотребнадзора на 30 декабря 2021 года, в России выявили в общей сложности 103 случая заражения этим вариантом.

Теги
МолдавияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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