Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Тюменской области снизилась почти на 27% за неделю

ТЮМЕНЬ, 11 января. /ТАСС/. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди жителей Тюменской области снизился за неделю почти на 27%, он меньше недельного эпидпорога почти на 28%, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

"Заболеваемость населения нашего региона ОРВИ и гриппом за первую неделю 2022 года снизилась на 27,4% по сравнению с последней неделей 2021 года и на 28,4% ниже недельного эпидемического порога. Заболеваемость детского населения (0-14 лет) уменьшилась в 2,3 раза", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе ведомства, мониторинг циркуляции вирусов ОРВИ и гриппа на минувшей неделе помог установить, что в регионе болеют вирусом гриппа А (H3N2), а также вирусами не гриппозной этиологии. Всего в Тюменской области от гриппа привились свыше 926 тыс. человек (60% от всего населения), в том числе более 665 тыс. взрослых и более 260 тыс. детей.