Синоптики предупредили о мокром снеге, сильном ветре и гололеде в Краснодарском крае

КРАСНОДАР, 11 января. /ТАСС/. Осадки в виде дождя и мокрого снега, а также сильный ветер и гололед ожидаются на Кубани. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В течение суток 12 и 13 января, а также ночью и утром 14 января местами в Краснодарском крае ожидаются очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, очень сильного снега. Сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сильный гололед", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что к середине недели в Краснодарском крае ожидается резкое похолодание на 10-12 градусов, а также синоптики прогнозируют ухудшение видимости до 500-1000 м.