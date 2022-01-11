{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Синоптики предупредили о мокром снеге, сильном ветре и гололеде в Краснодарском крае

По прогнозам, в регион также ожидается ухудшение видимости

КРАСНОДАР, 11 января. /ТАСС/. Осадки в виде дождя и мокрого снега, а также сильный ветер и гололед ожидаются на Кубани. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В течение суток 12 и 13 января, а также ночью и утром 14 января местами в Краснодарском крае ожидаются очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, очень сильного снега. Сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сильный гололед", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что к середине недели в Краснодарском крае ожидается резкое похолодание на 10-12 градусов, а также синоптики прогнозируют ухудшение видимости до 500-1000 м.

Теги
РоссияКраснодарский край
ВДНХ в Москве за новогодние праздники посетили около 800 тыс. человек
В праздничные дни там прошло более 200 мероприятий
Читать полностью