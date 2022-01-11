ВОЗ заявила о стабилизации темпов роста заражения "омикроном"

ЖЕНЕВА, 11 января. /ТАСС/. Темпы роста заражения вариантом коронавируса "омикрон" стабилизировались во многих странах, хотя значительно превышают скорость распространения дельта-штамма. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, необходимы дальнейшие исследования для того, чтобы установить эффективность вакцин против омикрон-штамма. Как сообщает агентство, организация ожидает эти данные в течение ближайшей недели.

В декабре эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове выразила надежду, что пандемии коронавируса будет положен конец в 2022 году.