{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

ВОЗ заявила о стабилизации темпов роста заражения "омикроном"

При этом показатель значительно превышает скорость распространения дельта-штамма

ЖЕНЕВА, 11 января. /ТАСС/. Темпы роста заражения вариантом коронавируса "омикрон" стабилизировались во многих странах, хотя значительно превышают скорость распространения дельта-штамма. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, необходимы дальнейшие исследования для того, чтобы установить эффективность вакцин против омикрон-штамма. Как сообщает агентство, организация ожидает эти данные в течение ближайшей недели.

В декабре эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове выразила надежду, что пандемии коронавируса будет положен конец в 2022 году.

Теги
Пандемия COVID-19
ВДНХ в Москве за новогодние праздники посетили около 800 тыс. человек
В праздничные дни там прошло более 200 мероприятий
Читать полностью