Заболеваемость COVID-19 в Нижегородской области в новогодние праздники снизилась вдвое

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 января. /ТАСС/. Заболеваемость коронавирусом в Нижегородской области по сравнению с периодом до новогодних праздников снизилась практически вдвое, сообщила журналистам во вторник замруководителя областного управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова.

"Отмечается заметное снижение заболеваемости. Практически в два раза заболеваемость в регионе снизилась по сравнению с [периодом] до новогодних праздников", - сказала Садыкова.

По ее словам, вдвое снижается также заболеваемость гриппом, однако в регионе идет циркуляция трех штаммов гриппа - это вирус гриппа A1 и A3. "Появился первый случай вируса гриппа B. Это говорит о том, что эпидемия гриппа находится в стадии разгара и успокаиваться тем, что заболеваемость в настоящее время регистрируется на низком уровне, не стоит", - сказала Садыкова.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в период с 29 декабря по 2 января в регионе выявляли от 284 до 449 новых случаев коронавирусной инфекции, за последние три дня этот показатель находится на уровне от 113 до 205 случаев. Всего в регионе выявили 233,7 тыс. случаев заражения, 219,5 тыс. человек выздоровели, 10 тыс. - летальные случаи. Полную вакцинацию прошли более 1,7 млн жителей области, коллективный иммунитет находится на уровне 63,5%.