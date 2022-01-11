Свердловские учителя получат премии за призеров Всероссийской олимпиады

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Власти Свердловской области с 2022 года будут вручать премии педагогам, которые подготовили призеров и победителей Всероссийской олимпиады школьников. Размер премии составит до 270 тыс. рублей, сообщил на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

"Решением губернатора Свердловской области ребята, которые становятся победителями регионального этапа получают премию в размере 40 тыс. рублей, а призеры всероссийского этапа - 70 тысяч, победители - по 100 тысяч. С 2022 года, по поручению губернатора, мы будем вручать премии губернатора и педагогам, которые сопровождают, готовят наших детей на такие престижные олимпиады", - сказал Биктуганов. Он добавил, что размер премий составит до 270 тысяч рублей.

Министр отметил, что в состав жюри регионального этапа включены ученые, преподаватели вузов, ведущие учителя-предметники.

"За последние три года в Свердловской области количество участников школьных олимпиад возросло в три раза - в этом году 311 300 школьников приняли участие на школьном этапе. В полтора раза увеличилось количество школьников на муниципальном этапе и составило 44,5 тысячи. <…> На региональный уровень вышли <…> 3,5 тысячи", - сказал Биктуганов.

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников пройдет в Екатеринбурге с 11 января по 25 февраля на нескольких площадках, в частности в мероприятии примут участие Уральский федеральный университет, Уральский педагогический госуниверситет, Уральский институт управления РАНХиГС и Уральский институт государственной противопожарной службы МЧС России. Всероссийская олимпиада школьников проводится по 24 предметам и дает возможность поступить в любой вуз без вступительных испытаний.