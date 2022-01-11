ВДНХ в Москве за новогодние праздники посетили около 800 тыс. человек

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Около 800 тыс.человек посетили ВДНХ в Москве в период с 31 декабря по 9 января. Всего за новогодние праздники там прошло свыше 200 мероприятий, сообщили в пресс-службе ВДНХ.

"На праздниках ВДНХ стала одним из самых популярных мест для москвичей и туристов. С 31 декабря по 9 января на выставке прошло свыше 200 мероприятий, которые посетили около 800 тыс. человек. Свыше 35% из них побывали в музеях и развлекательных объектах. Гости отметили Новый год и Рождество, принимали участие в спортивных активностях на свежем воздухе, концертах, тематических экскурсиях, лекциях и мастер-классах, шоу, представлениях и кинопоказах для детей и взрослых, увидели праздничный фейерверк", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что любители активного отдыха в дни новогодних праздников посещали самый большой каток Москвы и каток в парке "Останкино", тюбинговую горку, совершали лыжные прогулки, осваивали трассу для катания на квадроциклах, снегокатах и фэтбайках.

"С каждым годом увеличивается число гостей Музейного города ВДНХ за счет открытия новых музейных площадок и предложения различных образовательных и развлекательных активностей. С 31 декабря по 9 января музейные объекты выставки приняли около 70 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Также на ВДНХ для взрослых и детей были организованы новогодние шоу, елки и спектакли. В театре сказок на ВДНХ все каникулы проходили новые новогодние шоу "Снежные сказки", в Музее гаража особого назначения ФСО России можно было посетить елки-квесты "Тик-Так" Деда Мороза", "Робостанция" подготовила спектакль "Хmas - робоприключения", "Городская ферма" - новогодние елки "Приключение в резиденции Деда Мороза", в "Москвариуме" шел мюзикл на воде "Новогодний круиз", в оранжерее павильона № 14 продолжался интерактивный спектакль "Новогодний переполох в оранжерее Деда Мороза", в Доме культуры ВДНХ юных гостей ждал спектакль "Новогодний кураж".