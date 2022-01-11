Из школы в Москве эвакуировали более 170 учеников из-за похожего на гранату предмета

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Свыше 170 учеников эвакуировали из школы на Севастопольском проспекте на юго-западе Москвы из-за похожего на гранату предмета, обнаруженного в музее учебного заведения. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В музее школы на Севастопольском проспекте, где представлена экспозиция Великой Отечественной войны, обнаружен предмет, похожий на гранату. В целях безопасности в соседнее учебное заведение из школы перевели 171 ученика", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время на месте работают саперы. Проводится проверка.