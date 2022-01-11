Предприятиям в Кузбассе рекомендовано сократить выбросы в атмосферу на 20%

КЕМЕРОВО, 11 января. /ТАСС/. Промышленным предприятиям в четырех крупных муниципалитетах Кузбасса - Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком районе - рекомендовано сократить выбросы в атмосферу на 15-20% из-за введения режима неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Об этом ТАСС сообщили в правительстве региона.

"В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в г. Кемерово, г. Новокузнецк, г. Прокопьевск, Новокузнецком районе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия I степени. Предприятиям рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух на 15-20% с 18:00 (14:00 мск) 11 января", - сказали в правительстве.

Для предприятий, работающих на территории Кемерова, ограничения введены на сутки - до 18:00 (14:00 мск) 12 января. Для предприятий Новокузнецка, Прокопьевска и Новокузнецкого района требования по снижению выбросов в атмосферу будут действовать в течение двух дней - до 18:00 (14:00 мск) 13 января. В зависимости от погоды действие режима неблагоприятных метеоусловий (НМУ) может быть продлено.

По данным Кемеровского гидрометцентра, регион находится в зоне антициклона, который принес морозы с похолоданием местами до минус 30 градусов, осадков при этом почти не ожидается. При такой погоде все выбросы скапливаются в нижних слоях атмосферы, образуя сильный смог и дымку.