Более 51 млн пассажиров воспользовались московским транспортом в новогодние праздники

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Московский транспорт в новогодние праздники перевез более 51 млн пассажиров, что на 28% больше по сравнению с прошлым годом. Об этом ТАСС сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Московский транспорт успешно справился с усиленной работой в новогодние праздники. По распоряжению мэра Москвы мы обеспечивали максимально комфортные и безопасные условия для поездок жителей и гостей города, а также попытались создать праздничное настроение. Во время каникул московским транспортом воспользовались более 51 млн пассажиров", - сказал Ликсутов. Это на 28% больше, чем в прошлом году.

Он поблагодарил жителей за то, что с пониманием отнеслись к дополнительным мерам безопасности.

Также в пресс-службе столичного департамента транспорта уточнили, что московским транспортом в новогоднюю ночь воспользовались почти 451 тыс. пассажиров. Свыше 32 тыс. человек встретили Новый год в московском метрополитене, что на 44% больше, чем в прошлый раз. Новогоднее поздравление мэра Москвы Сергея Собянин увидели на экранах в вагонах 31 тыс. человек.

Там добавили, что самыми популярными станциями в новогодние праздники стали "Площадь революции", "Охотный ряд" и "ВДНХ".