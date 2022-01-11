В Госдуме заявили, что рост заболеваемости ковидом был прогнозируемым

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ был прогнозируемым, он связан с несколькими факторами. Об этом корреспонденту ТАСС во вторник сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

"Рост заболеваемости связан с несколькими причинами. Это и появление нового штамма "омикрон", и тот факт, что люди вернулись из отпусков. И сам по себе эпидемический процесс имеет определенные закономерности - движение то в сторону спада, то в сторону роста. В целом по стране ситуация достаточно спокойная, но в некоторых регионах наблюдается увеличение заболеваемости. Нельзя сказать, что это было ожидаемо, но вполне прогнозируемо", - отметил Хубезов.

Что касается вопроса действенной защиты, Хубезов отметил, что "здесь сомнений никаких нет, вакцинация, ношение масок и по возможности ограничение посещения мест массового пребывания граждан являются необходимыми для снижения риска заражения".

Он добавил, что сегодня пока сложно судить о том, насколько опасен штамм "омикрон". "Вирус есть вирус, это не первая и не последняя мутация, они и дальше будут. Сейчас понятно, что штамм "омикрон" в несколько раз более заразен, но, несмотря на рост случаев заболевания им, все-таки количество госпитализаций не растет, поэтому есть надежда, что штамм "омикрон" менее опасен", - отметил Хубезов.

Как сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, число подтвержденных случаев заражения новой инфекцией в России возросло за сутки на 17 525, до 10 684 204. В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 2 января. В относительном выражении он составил 0,16%.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", был обнаружен в 2021 году на юге Африки. По данным Роспотребнадзора на 30 декабря 2021 года, в России выявили в общей сложности 103 случая заражения этим вариантом.