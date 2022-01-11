Жильцы сгоревшего дома в Ялте получат компенсации до 150 тыс. рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Власти выплатят жильцам сгоревшего дома в Ялте компенсации по 10, 50 и 150 тыс. рублей, сообщила во вторник в своем Telegram-канале глава ялтинской администрации Янина Павленко.

"Из муниципального бюджета собственники получат компенсацию за полную утрату имущества - 150 тыс. рублей, за частичную - 50 тыс. Плюс - по 10 тыс. каждому зарегистрированному", - написала Павленко.

Она уточнила, что готовит подробный доклад главе Крыма на основании решения экспертов для принятия решения о помощи жильцам сгоревшего дома. "После завершения экспертиз будем думать, как восстанавливать пострадавшие квартиры", - добавила мэр.

Организован также сбор помощи, сообщается на странице городской администрации в Facebook. "В Ялте организован единый централизованный пункт приема предметов первой необходимости для жителей, чье имущество пострадало во время ночного пожара на улице Киевская, 36. Сейчас люди остро нуждаются в предметах первой необходимости, одежде, средствах личной гигиены, постельном белье", - говорится в сообщении.

Об обрушении кровли

По словам Павленко, левое крыло и первый этаж здания практически не повреждены. "В правой части частичное обрушение кровли, первый этаж залит водой. Площадь возгорания, по данным МЧС, составила 800 кв. м. Из 47 квартир пострадали 26. В пункт временного размещения (пансионат им. Чехова) отселили 12 человек, (остальные у родных и близких, но связь держим со всеми)", - уточнила Павленко.

Дом частично отключен от коммуникаций и оцеплен Росгвардией для предотвращения случаев мародерства. "Для охраны и оцепления дома в Ялте привлекаются 30 росгвардейцев и две единицы ведомственной техники, которые приступили к несению службы с 22:30 10 января", - сообщается на сайте управления Росгвардии по Крыму и Севастополю.

Во вторник пожарные также проводят дополнительную проливку крыши сгоревшего дома. "Центр на несколько часов будет перекрыт, здесь сотрудники МЧС будут проводить дополнительную заливку водой крыши этого здания. Просьба всем ограничить свое движение по центру города", - сказала Павленко журналистам, видеозапись опубликована в ее Telegram-канале.

Пожар в центре Ялты

Сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Киевской, 36, в Ялте поступило в 20:46 мск 11 января. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. В 03:10 мск вторника возгорание ликвидировали. По уточненной информации, произошло возгорание кровли, предварительной причиной называют аварийную работу электросети.