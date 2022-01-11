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Все здания сельских школ Тюменской области полностью благоустроят к 2024 году

В учебных заведениях появятся водопровод, центральное отопление и канализация

ТЮМЕНЬ, 11 января. /ТАСС/. Все здания образовательных учреждений в селах Тюменской области полностью благоустроят к 2024 году, оборудовав водопроводом, центральным отоплением и канализацией. Об этом сообщили во вторник журналистам в информационном центре правительства Тюменской области.

"К 2024 году будут полностью благоустроены 100% зданий сельских образовательных учреждений. Все без исключения сельские школы оборудуют водопроводом, центральным отоплением, канализацией", - цитирует замгубернатора Тюменской области, директора департамента образования и науки региона Алексея Райдера инфоцентр регионального правительства.

Как добавил Райдер, в среднем примерно 16 млрд рублей ежегодно будет выделяться в Тюменской области на развитие образования в период с 2022 года по 2025 год, а на бесплатное дошкольное образование в рамках областной госпрограммы "Развитие образования и науки" будет ежегодно выделяться в среднем примерно 4,8 млрд рублей в год, на дополнительное образование детей - около 44 млн рублей.

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