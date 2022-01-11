Более 520 млн рублей направят в Тверской области на покупку формы для школьников

ТАСС, 11 января. Власти Тверской области в 2022-2025 годах направят суммарно более 520 млн рублей на закупку школьной формой, которой с предстоящего учебного года будут бесплатно обеспечивать учеников из многодетных семей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Тверской области увеличено финансирование на обеспечение школьной формой детей из многодетных семей. Решение принято на заседании регионального правительства, которое 11 января провел губернатор Игорь Руденя. В 2022-2025 годах на реализацию данной меры поддержки предусмотрено 130,9 млн рублей ежегодно", - сообщается на сайте областного правительства.

Ранее пресс-служба сообщала, что с 2022 года обеспечиваться бесплатной формой будут все учащиеся с первого по 11 классы из многодетных семей, а не только ученики первых-пятых классов. Мера поддержки суммарно охватит более 21,8 тыс. детей.

К каждому набору формы прилагается значок с символикой Тверской области.

Меру господдержки многодетных семей в виде бесплатного предоставления школьной формы ввели в Тверской области в 2020 году в рамках реализации национального проекта "Демография". Затраты на ее изготовление субсидируются местным производителям из бюджета региона. Всего с 2016 года по 2021 год число многодетных семей в Тверской области увеличилось на 33%, ожидается, что к 2026 году оно вырастет еще на 15%, достигнув 15,2 тыс.