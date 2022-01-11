Распространение коронавируса в Ростовской области замедлилось на 20%

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 января. /ТАСС/. Распространение новой коронавирусной инфекции в первую неделю 2022 года в Ростовской области замедлилось на 20%. Об этом во вторник на заседании регионального оперативного штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

"В Ростовской области зафиксировано снижение заболеваемости на первой неделе текущего года по сравнению с 52-й неделей [2021 года] на 20%. Такая ситуация наблюдается во всех возрастных группах", - сказал Ковалев.

Как отметил главный санитарный врач по Ростовской области, в среднем в регионе в первую неделю нового года выявляли 312 новых случаев коронавируса в сутки. Чаще всего инфекция выявлялась у лиц в возрасте 30-49 лет, на них приходится 29% новых случаев.

При этом Ковалев отметил, что Ростовская область попала в число неблагополучных регионов России на сайте стопкоронавирус.рф из-за снижения показателей тестирования на COVID-19.

"Область на прошлой неделе была отнесена к неблагополучным на сайте стопкоронавирус.рф на карте оценки ситуации по субъектам, так как неисполнение всего одного критерия - 300 тестирований на 100 тыс. населения - автоматически выбрасывает субъект в "красную зону", - сказал он, добавив, что в последнюю неделю 2021 года охват тестированием в регионе составил 220, а в первую неделю текущего года - 225 на 100 тыс. населения, и не достиг установленного норматива впервые за полтора месяца.

Ростовская область занимает седьмое место среди регионов России по числу заразившихся коронавирусом с начала пандемии. По последним данным, количество случаев заражения в регионе увеличилось до 197 474, выздоровели 179 608 человек, умерли 9 817. Коэффициент распространения инфекции - 0,76. В области ввели ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса, а также обязательную вакцинацию для части населения, в том числе лиц старше 60 лет.

В новость внесена правка (16:33 мск) - передается с уточнением должности в третьем абзаце, верно - главный санитарный врач по Ростовской области.