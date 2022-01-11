В московском Музее космонавтики отметят 115-летие со дня рождения Королева

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Специальная программа пройдет московском Музее космонавтики в честь 115-летия со дня рождения ученого и конструктора Сергея Королева. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе музея.

"12 января исполняется 115 лет со дня рождения главного конструктора ракетно-космических систем, академика, дважды Героя Социалистического труда Сергея Королева. Для посетителей московский Музей космонавтики подготовил две выставки, посвященные празднованию дня рождения Сергея Павловича и его "встрече" с Циолковским. Гости <...> впервые смогут прочесть записку Нины Ивановны, в которой она описывает историю появления легенды о знакомстве двух главных покорителей космоса нашей страны", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что с 12 по 15 января в кинозале Музея космонавтики пройдут кинопоказы. Посетители увидят фильм "Укрощение огня" и документальные ленты телестудии "Роскосмос Медиа".

"Торжественная церемония <...> начнется 12 января в 10:30 с возложения цветов к памятнику Сергея Павловича на Аллее Космонавтов, которая берет начало у основания монумента "Покорителям космоса". Сразу после церемонии возложения цветов в зале "Творцы космической эры" будет открыта выставка "Невстреча", которая ответит на важный вопрос, были ли все же лично знакомы Сергей Королев и Константин Циолковский", - уточнили в пресс-службе.

Выставка продлится до 30 августа 2022 года. Посетить ее можно по входному билету в музей. Посетителям старше 18 лет требуется предъявить QR-код.