Поезд Деда Мороза прибыл в Архангельск

АРХАНГЕЛЬСК, 11 января. /ТАСС/. Сказочный поезд Деда Мороза из Великого Устюга во вторник прибыл в Архангельск, сообщает пресс-служба администрации Архангельской области.

"Главный герой новогоднего праздника из Великого Устюга прибыл с развлекательной программой в столицу Поморья. Архангелогородцы также смогли стать участниками программы, погружающей в атмосферу зимней сказки", - указано в сообщении.

Деда Мороза приветствовал заместитель председателя правительства области Иван Дементьев. "Архангельск - столица русского Севера. Это край белых ночей и северного сияния, где также проживают сказочные герои Поморья: это и Матушка Зима, и Архангельский Снеговик. Но именно Дед Мороз и этот сказочный поезд подарили нам возможность продлить новогоднее настроение", - отметил он в приветственном слове.

Жители Архангельска смогли посетить празднично оформленную передвижную резиденцию сказочного героя, которая включает приемную, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан и вагон-лавку.

Праздничный поезд с Дедом Морозом из Великого Устюга отправился в путешествие по городам России пятого декабря, проект реализуется РЖД совместно с администрацией Вологодской области. В сказочно оформленном составе находится салон-приемная, вагоны для проведения игр, вагон-лавка, вагон-ресторан и технические помещения для персонала. Дед Мороз посетит 36 городов за 41 день, финишем станет возвращение на родину 13 января. В каждом городе дедушка поздравляет детей и исполняет их желания, а посетителей вокзалов, куда прибывает волшебный транспорт, ждут праздничная программа с участием артистов и аниматоров.

Проект "Великий Устюг - родина Деда Мороза" реализуется в Вологодской области с 1998 года. В городе находится резиденция волшебника и Дом моды Деда Мороза, а в 2002 году создан культурно-развлекательный комплекс "Вотчина Деда Мороза" в 12 километрах от Великого Устюга. Там расположились Дом Деда Мороза, Тропа сказок, Зимний сад, пасека, зоосад, кузница, Почта Деда Мороза, ледник и столярная мастерская.