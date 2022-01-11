В Липецкой области капитально отремонтируют три речные плотины

ЛИПЕЦК, 11 января. /ТАСС/. Три речные плотины капитально отремонтируют в Липецкой области в рамках федерального проекта по сохранению уникальных водных объектов. Об этом сообщил во вторник журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Капремонт трех гидротехнических сооружений запланирован: плотины отремонтируют в Долгоруковском, Воловском и Тербунском районах", - сказал Артамонов. Он отметил, что контракт на ремонт одной из них, расположенной в деревне Гущин Колодезь Долгоруковского района, уже заключен и работы обойдутся в более чем 6,5 млн рублей. "В целом же за последние пять лет в регионе капитально отремонтировали свыше 40 гидротехнических сооружений", - заметил Артамонов.

Он также подчеркнул, что обновление таких объектов способствует повышению уровня безопасности населения. "Это наша общая задача, которую необходимо решать с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств, очень важна и экологическая составляющая. В регионе ведется большая работа по сохранению водных объектов, и она будет продолжена ", - сказал Артамонов.

В свою очередь, в пресс-службе областной администрации пояснили, что в 2022 году продолжится расчистка водных объектов. В частности, в план вошла река Красивая Меча в Данковском районе, притока Дона - река Сосна в Долгоруковском и Измалковском районах, в списке объектов значится также четыре пруда. "Восстановление водных объектов позволяет создать условия для развития рекреационной деятельности у воды", - пояснили в пресс-службе.