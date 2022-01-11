На Черноморском побережье Кубани ожидается подъем уровня рек из-за ухудшения погоды

КРАСНОДАР, 11 января. /ТАСС/. Реки в Геленджике, Анапе и Новороссийске могут выйти из берегов из-за прогнозируемых ливней, сообщается во вторник в официальном Telegram-канале Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В связи с ожидающимися осадками 12 и 13 января на малых реках и водотоках юго-западных притоков бассейна реки Кубань и реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае ожидается резкое похолодание на 10-12 градусов, мокрый снег, сильный ветер и гололед, а также синоптики прогнозируют ухудшение видимости до 500-1000 м.