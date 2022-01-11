В Вологодской области втрое снизилось число госпитализированных с ковидом

ВОЛОГДА, 11 января. /ТАСС/. Количество госпитализированных пациентов с коронавирусом уменьшилось в Вологодской области втрое, до 623 человек, в сравнении с пиковым показателем октября прошлого года, когда в моногоспиталях находились на лечении около 1 800 человек, сообщил во вторник губернатор Олег Кувшинников.

"На сегодня в моногоспиталях находятся 623 человека, это в три раза меньше пикового значения середины октября, когда на лечении в стационарах находилось 1 800 человек. С начала января этот показатель держится на уровне менее 700 человек. Снизилось и число "тяжелых" пациентов, на сегодня их чуть более 100 человек, еще в конце декабря было более 140 человек", - сказал губернатор на заседании регионального оперштаба.

По его данным, в праздничные дни снизились и ежедневные приросты числа заболевших: если в конце декабря заболевало по 200-300 человек ежесуточно, то в начале января порядка 80 человек в день. "Хотелось бы, чтобы эта тенденция к снижению сохранялась как можно дольше, но, к сожалению, гораздо выше вероятность повышения подъема заболеваемости, так как сейчас дети возвращаются в школы, а взрослые - в рабочие коллективы. К концу января мы можем получить отложенный рост заболеваемости", - отметил глава региона.

Поэтому, подчеркнул он, хотя инфекционные койки заняты наполовину, в регионе не торопятся снижать их количество, поскольку сохраняются угрозы распространения новых штаммов коронавируса. "Существует вероятность, что штамм "омикрон" вытеснит главенствующий штамм "дельта". Уровень заразности омикрона оценивается в пять раз выше, чем у других штаммов. В Москве резкий рост заболеваемости зафиксирован, на 70% выше, чем перед Новым годом. Мы понимаем, что омикрон получит очень быстрое распространение в нашей стране. И хотя он переносится легче, по мнению экспертов, но повышение летальности за счет его стремительного распространения мы тоже прогнозируем. И прежде всего в тех странах, где низкий коллективный иммунитет, а это страны, где низкий процент вакцинации. Это касается и Российской Федерации, и Вологодской области", - отметил Кувшинников.

Как дополнил руководитель департамента здравоохранения области Алексей Плотников, из госпитализированных на сегодня 623 человек 38 подключены к аппаратам ИВЛ, 67 находятся на кислородотерапии. Монопрофильные госпитали заполнены на 48%.

Всего с начала пандемии в Вологодской области выявили 100 841 случай заражения инфекцией. Выздоровели 92 929 человека, умерли 3 054 человек. Режим повышенной готовности продлен до конца февраля. Привито более 580 тыс. человек, или более 55% взрослого населения региона.