{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Свердловской области в праздники составили более 700 протоколов о нарушениях эпидмер

Соблюдение эпидмер проверили почти в 10 тыс. объектах розничной торговли и оказания услуг, торгово-развлекательных центрах, организациях общепита, а также в более 2,6 тыс. единицах транспорта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Более 700 протоколов об административных правонарушениях составили в Свердловской области во время новогодних и рождественских праздников за несоблюдение эпидемиологических мер. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона во вторник.

"За время новогодних и рождественских каникул контрольные группы проверили соблюдение масочного режима почти в 10 тыс. объектах розничной торговли и оказания услуг, торгово-развлекательных центрах и организациях общепита. Соблюдение эпидмер проверили в 2 650 единицах транспорта. Было проведено более 9 тыс. профилактических бесед. Составлено 743 протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статей 20.6.1 КоАП РФ, из них 191 - в Екатеринбурге", - говорится в сообщении.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Как уточнили в департаменте, с 30 октября по 10 января контрольные группы проверили 121 тыс. объектов потребительского рынка. Было составлено 7,4 тыс. протоколов об административных правонарушениях.

В Свердловской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. На период новогодних праздников в регионе действуют послабления антиковидных ограничений: до 20 января отменили необходимость предъявлять сертификат о вакцинации в торгово-развлекательных центрах и магазинах, до 15 января - в заведениях общепита, фитнес-центрах, салонах красоты и детских комнатах.

Общее число зафиксированных в регионе случаев коронавирусной инфекции превышает 200 тыс. человек, количество выписанных после выздоровления - более 176 тыс. человек.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
CNN: в США зафиксировали рекордное число госпитализированных с COVID-19
В американских больницах с подтвержденным коронавирусом проходят лечение более 145,9 тыс. человек
Читать полностью