В Свердловской области в праздники составили более 700 протоколов о нарушениях эпидмер

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Более 700 протоколов об административных правонарушениях составили в Свердловской области во время новогодних и рождественских праздников за несоблюдение эпидемиологических мер. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона во вторник.

"За время новогодних и рождественских каникул контрольные группы проверили соблюдение масочного режима почти в 10 тыс. объектах розничной торговли и оказания услуг, торгово-развлекательных центрах и организациях общепита. Соблюдение эпидмер проверили в 2 650 единицах транспорта. Было проведено более 9 тыс. профилактических бесед. Составлено 743 протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статей 20.6.1 КоАП РФ, из них 191 - в Екатеринбурге", - говорится в сообщении.