В Свердловской области в праздники составили более 700 протоколов о нарушениях эпидмер

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Более 700 протоколов об административных правонарушениях составили в Свердловской области во время новогодних и рождественских праздников за несоблюдение эпидемиологических мер. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона во вторник.
"За время новогодних и рождественских каникул контрольные группы проверили соблюдение масочного режима почти в 10 тыс. объектах розничной торговли и оказания услуг, торгово-развлекательных центрах и организациях общепита. Соблюдение эпидмер проверили в 2 650 единицах транспорта. Было проведено более 9 тыс. профилактических бесед. Составлено 743 протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статей 20.6.1 КоАП РФ, из них 191 - в Екатеринбурге", - говорится в сообщении.
Как уточнили в департаменте, с 30 октября по 10 января контрольные группы проверили 121 тыс. объектов потребительского рынка. Было составлено 7,4 тыс. протоколов об административных правонарушениях.
В Свердловской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. На период новогодних праздников в регионе действуют послабления антиковидных ограничений: до 20 января отменили необходимость предъявлять сертификат о вакцинации в торгово-развлекательных центрах и магазинах, до 15 января - в заведениях общепита, фитнес-центрах, салонах красоты и детских комнатах.
Общее число зафиксированных в регионе случаев коронавирусной инфекции превышает 200 тыс. человек, количество выписанных после выздоровления - более 176 тыс. человек.