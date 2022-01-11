"Петровский фестиваль" на ВДНХ посетили более 23 тыс. человек

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Более 23 тыс. человек посетили "Петровский фестиваль" на ВДНХ в Москве. Мероприятие было посвящено годовщине со дня рождения Петра I, сообщили ТАСС в пресс-службе парка "Россия - моя история".

"В 2022 году в России отмечается 350-лет со дня рождения Петра I. Со 2 по 7 января в павильоне "Россия - моя история" на ВДНХ состоялся "Петровский фестиваль". Фестиваль открыл новый цикл образовательных мероприятий 2022 года, посвященных легендарной личности Петра Первого и его вкладу в историю нашей страны. Участниками тематического праздника стали более 23 тыс. москвичей и гостей столицы, для которых была подготовлена уникальная программа: реалистичные исторические декорации, театральные зарисовки, мастер-классы, тематические зоны. Были разработаны более 13 различных интерактивов, повествующих о вкладе императора в историю России и зимнюю традицию празднования Нового года", - рассказал собеседник агентства.

Для гостей фестиваля организаторы подготовили различные познавательные активности. В секции книгопечатания каждый мог напечатать открытку на память на старинном печатном станке. Мастера рассказывали про разницу между церковным шрифтом (уставом) и введенным Петром гражданским шрифтом. Все желающие могли самостоятельно изготовить елочные игрушки из подручных материалов, поиграть в народные игры XVII века, сфотографироваться в специальных фотозонах с реконструкторами, рассмотреть вблизи образцы оружия и военной формы петровских времен, научиться танцевать полонез, попробовать свои силы в тактической игре, основанной на событиях русско-шведской войны.

Партнером "Петровского фестиваля" являлся Фонд новых форм развития образования.