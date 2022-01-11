Комитет Думы на следующей неделе определит сроки прохождения проекта о ковид-сертификатах

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на следующей неделе должен определиться со сроками дальнейшего рассмотрения принятого в первом чтении правительственного законопроекта о ковид-сертификатах, сообщил ТАСС во вторник зампред комитета Анатолий Выборный ("Единая Россия").

"На заседании комитета на следующей неделе, я думаю, ясность наступит по поводу процесса прохождения", - сказал он, отметив, что, вероятнее всего, заседание состоится во вторник, 18 января.

"Вполне возможно, что, если не будет серьезных конфликтов норм права, других препятствий, мы можем рассмотреть законопроект на заседании комитета и сразу же рекомендовать его к рассмотрению на пленарном заседании [Госдумы во втором чтении]", - предположил депутат.

Выборный подчеркнул, что рассмотрение инициативы до конца января возможно при условии отсутствия серьезных замечаний к документу, при этом текст в ближайшее время будет обсуждаться с министерствами, экспертами и ведомствами. "За это время - до февраля - мы должны определиться с дальнейшим его прохождением, не исключаю, что мы можем и рассмотреть в январе. Февраль будет уже та точка, которая должна завершить процесс рассмотрения законодательной инициативы", - добавил зампред комитета. По его словам, комитет не планирует "затянуть рассмотрение" проекта закона.

Госдума 16 декабря приняла в первом чтении правительственный законопроект об использовании для посещения общественных мест ковидных сертификатов с QR-кодами о прививке, перенесенной болезни или медотводе. Поправки в закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предполагают, что совершеннолетние россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Поправки ко второму чтению законопроекта будут предоставляться до 14 января.