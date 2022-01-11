Штамм коронавируса "омикрон" стал преобладающим в Бразилии

"К сожалению, он ["омикрон"] уже является преобладающим у нас в Бразилии, мы наблюдаем увеличение числа случаев. Как и в других странах, где успешно идет [прививочная] кампания, мы не ожидаем того, что это (распространение "омикрона" - прим. ТАСС) повлияет [негативно] на показатели госпитализации и смертности", - приводит слова чиновника газета Folha de S.Paulo.

Первый случай заражения "омикроном" в Бразилии зарегистрировали в конце ноября. В начале января стало известно о первом летальном исходе из-за инфицирования. Согласно статистике лабораторных исследований, на штамм приходится более 92% новых положительных результатов диагностики.

С начала пандемии в стране выявлено свыше 22,2 млн случаев ковида, из которых свыше 618 тыс. завершились летальным исходом, по состоянию на 22 декабря. Более актуальная статистика не публиковалась из-за хакерской атаки на сервисы Минздрава в начале декабря. За минувшие сутки выявлено почти 34,8 тыс. новых положительных результатов диагностики.