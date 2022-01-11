Мэрия Москвы подтвердила, что не согласовала шествие 19 января из-за антиковидных мер

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Власти Москвы не согласовали шествие по пешеходной части от Тверского бульвара до улицы Пречистенка в центре столицы 19 января ввиду сложившейся эпидситуации в городе. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

"С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки, в целях предотвращения распространения на территории города Москвы коронавируса и на основании <...> указа мэра Москвы <...> "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности", действует запрет на проведение публичных мероприятий в городе Москве. В связи с изложенным проведение указанного публичного мероприятия не согласовано", - сообщили в департаменте.

В пресс-службе уточнили, что ранее в правительство Москвы поступило уведомление о проведении 19 января с 19:15 до 20:15 публичного мероприятия в форме шествия по пешеходной зоне внутренней части Тверского, Никитского и Гоголевского бульваров до дома 5, стр.1 по Гоголевскому бульвару и с 20:15 до 21:00 возложения цветов у дома 1 по ул. Пречистенка с количеством участников до 500 человек.

Ранее организатор акции Кирилл Медведев сообщил ТАСС, что власти Москвы запретили проводить шествие в память об адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой из-за антиковидных ограничений.

Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова были застрелены на Пречистенке 19 января 2009 года. В их убийстве признаны виновными Никита Тихонов и Евгения Хасис. Тихонов был приговорен к пожизненному заключению, Хасис - к 18 годам лишения свободы. До начала пандемии в Москве регулярно проходили шествия от Тверского бульвара до Пречистенки в память об убитых.