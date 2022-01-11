В Петербурге к 300-летию прокуратуры России выпустят новый тираж "Подорожника"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,11 января. /ТАСС/. Новый тираж электронных проездных карт "Подорожник "в Петербурге посвятят 300-летию прокуратуры России, в продажу они поступят 12 января. Об этом в официальном Telegram-канале сообщила пресс-служба городского организатора перевозок.

"К 300-летию прокуратуры России выпущен новый тираж электронных карт "Подорожник" в оригинальном дизайне. Юбилейные электронные билеты поступят в реализацию 12 января 2022 года в кассы станций метро "Адмиралтейская" и "Гостиный Двор", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что тираж карт будет ограничен.

Ранее в августе прошлого года партию единых электронных проездных билетов "Подорожник" посвящали 95-летию регулярного автобусного движения в Петербурге. На картах появилось изображение легендарного автобуса ЗИС-154.

Петербург стал первым городом в России, внедрившим бесконтактные транспортные карты для оплаты проезда. Система успешно работает уже 10 лет. Три года назад появилась возможность использовать проездной для оплаты пригородных железнодорожных билетов. Также была запущена функция оплаты "Подорожником" проезда на пригородных межрегиональных маршрутах. Сейчас транспортная карта стала универсальной, ею можно оплатить проезд не только в Санкт-Петербурге, но и на некоторых маршрутах Ленинградской области. С этого года проезд по "Подорожнику" составляет 45 рублей в метро и 40 рублей в наземном городском транспорте.