В Тверской области создадут образовательный центр для ранней профориентации школьников

ТАСС, 11 января. Первый в Тверской области образовательный центр для ранней профориентации школьников начали создавать на базе двух учебных заведений в Твери и Конаковском районе. В центр планируется проводить подготовку будущих специалистов для АПК, туризма, промышленности и других отраслей экономики региона, организовывать летние смены для талантливых детей, сообщила во вторник пресс-служба облправительства.

"Уникальный для региона проект направлен на обеспечение качественного образования детей, независимо от места их проживания. Он нацелен на раннюю профориентацию учащихся и подготовку уже с раннего возраста специалистов, в первую очередь, для приоритетных отраслей региональной экономики: АПК, туризма, промышленности и других. На базе центра предусмотрено формирование новой программы развития, нацеленной на повышение качества образования, ввод новых мощностей, включая оборудование "Точки роста", развитие летних смен для талантливых детей и другие направления", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

Создание образовательного центра на базе гимназии №12 города Твери и средней школы деревни Мокшино Конаковского района рассмотрели во вторник на заседании правительства региона, которое провел губернатор Игорь Руденя. "Сейчас реализуется первый этап на базе школы в Мокшино, которая будет функционировать как структурное подразделение гимназии №12. При взаимодействии областного правительства и инвесторов в активной стадии реализации находится проект по созданию учебного заведения, которое даст высшее образование по международным стандартам в части гостиничного бизнеса, отрасли гостеприимства и туризма", - приводит пресс-служба слова главы региона.

По данным пресс-службы, гимназия №12 является методическим центром Тверского областного института усовершенствования учителей, базовой площадкой для практики студентов Тверского государственного университета. В гимназии организовано углубленное изучение иностранных языков, профильных предметов, всего обучается более 1,8 тыс. человек. В школе в Мокшино, где учатся почти 500 детей, при участии инвестора проведена комплексная реконструкция здания за счет внебюджетных инвестиций в рамках проекта по развитию сельского поселения Завидово. В 2020-2021 годах построен и введен в эксплуатацию корпус на 250 мест, в школе предусмотрено углубленное изучение математики и английского языка с 10 класса.

О сроках завершения проекта по созданию образовательного центра на данный момент не сообщается.