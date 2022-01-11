Американский Красный Крест столкнулся с национальным дефицитом донорской крови в США

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Американское отделение Красного Креста заявило о национальном кризисе в США в связи с нехваткой донорской крови в его учреждениях. Соответствующее сообщение во вторник опубликовано на сайте организации.

"Американский Красный Крест сталкивается с кризисом национального уровня в связи с дефицитом крови. Наблюдается наиболее серьезная нехватка за последнее десятилетие, что представляет значительные риски для лечения пациентов", - информирует благотворительная организация. В сообщении указывается, что Красный Крест обеспечивает поступление 40% донорской крови в США.

Американский Красный Крест отмечает, что число доноров крови в его учреждениях с начала пандемии коронавируса сократилось на 10%. Данная тенденция продолжается на фоне распространения штамма "омикрон". Пандемия приводит к отмене общественных мероприятий по сбору крови (дней донора) и к нехватке специалистов, пояснили в организации.

"[Американскому] Красному Кресту пришлось в последние недели ограничить поставки крови больницам. В определенные дни часть госпиталей может не получить и четверти необходимого объема. В условиях этого кризиса медикам приходится делать трудный выбор, кто получит переливание крови, а кому придется подождать", - говорится в сообщении. В январе в США проводится Национальный месяц донора крови.