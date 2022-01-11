В Липецке планируют установить памятный знак в честь 300-летия прокуратуры

ЛИПЕЦК, 11 января. /ТАСС/. Памятный знак в честь 300-летия российской прокуратуры установят в Липецке. Об этом сообщил во вторник глава администрации региона Игорь Артамонов на торжественном мероприятии, приуроченном к профессиональному празднику прокуратуры, отмечаемому 12 января.

"В честь столь значимой даты как три века прокуратуре России есть идея открыть памятный знак, это решение мы уже обсудили с главой Липецка", - сказал Артамонов. По его словам, властям совместно с представителями областной прокуратуры предстоит определить место размещения памятного знака и его концепцию. "300 лет - это путь больших достижений, и сегодня прокуратура региона является мощным, слаженным коллективом единомышленников, профессионализм которых позволяет успешно решать самые сложные задачи", - продолжил Артамонов.

Он напомнил, что в прошедшем году около 300 работников органов областной прокуратуры рассмотрели свыше 30 тыс. обращений граждан, что, по словам главы региона, "свидетельствует о высоком уровне ответственности и доверии людей к старейшему надзорному ведомству". "Каждый гражданин может обратиться [к вам] за помощью в любой трудной жизненной ситуации, спасибо вам за добросовестный труд на благо общества и людей, который трудно переоценить", - заметил Артамонов, обращаясь к собравшимся.

В пресс-службе областной администрации в свою очередь сообщили, что в рамках состоявшегося мероприятия 56 прокурорских работников региона были отмечены ведомственными и областными наградами. По данным пресс-службы, в регионе работают 20 районных, одна городская, две межрайонные и две специализированные прокуратуры общей штатной численностью 369 человек. Многие оперативные работники имеют госнаграды, среди них более 40 награждены нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации" и 17 - нагрудным знаком "Заслуженный юрист Российской Федерации".