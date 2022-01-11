Более 50 млн рублей выделили из госбюджета на ремонт школы в арктическом поселке в НАО

ТАСС, 11 января. Более 50 млн рублей выделено из федерального бюджета на ремонт здания школы в заполярном поселка Харута в Ненецком автономном округе (НАО), написал во вторник в своем Telegram-канале глава региона Юрий Бездудный.

"Средняя школа в Харуте была построена в 1970-х годах. Здание требует ремонта. Его проведем уже в этом году. На эти цели уже получили из федерального бюджета более 51 млн рублей", - написал Бездудный.

Ремонт затронет практически все конструкции от фундамента до крыши. Помимо ремонта здания будет обновлена материально-техническая база школы, будут приобретены новые учебники, а учителя пройдут курсы повышения квалификации.

Харута - поселок примерно в 300 км от Нарьян-Мара, в нем проживает около 450 человек, сообщение с Харутой авиатранспортом, грузы доставляются по реке в период навигации, и автомобильным транспортом в зимний период из Инты.