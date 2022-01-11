Заболеваемость COVID-19 в Саратовской области снизилась более чем в 3,5 раза

ТАСС, 11 января. Заболеваемость COVID-19 на территории Саратовской области сократилась более чем в 3,5 раза за два месяца. Об этом сообщил во вторник глава региона Валерий Радаев на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"За два месяца заболеваемость коронавирусом упала более чем в 3,5 раза. Важно то, что доля больных с тяжелым течением, с пневмонией неуклонно сокращается. На сегодня это 11%, за последние сутки выздоровело в два раза больше [человек], чем заболело", - рассказал Радаев.

По данным областного Минздрава, по сравнению с концом 2021 года число пациентов с коронавирусом, которые получают лечение в больницах, сократилось почти на 14% и достигло примерно 1,1 тыс. Количество заболевших, которые лечатся на дому, уменьшилось на 24% и составило более 4,9 тыс.

За 10-11 января в области был закрыт ковидный госпиталь на базе Саратовской городской клинической больницы № 5. Также было сокращено в целом 85 коек в Балашовской районной больнице, Балаковской городской клинической больнице и Саратовской областной детской клинической больнице. Койки вернули к прежним профилям - терапии, гастроэнтерологии, неврологии, хирургии, кардиологии и нефрологии. В целом в Саратовской области развернуто порядка 1,6 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусом, из них кислородную поддержку имеют 91,5% мест, отметил министр здравоохранения области Олег Костин. По его словам, число свободных коек для приема больных поддерживается на уровне 30%.

Снижение темпов вакцинации

Власти и управление Роспотребнадзора по области отметили, что во время новогодних праздников наблюдалось снижение темпов вакцинации от коронавируса. Так, по данным областного Роспотребнадзора, с 1 по 10 января первым компонентом привились 4 746 человек, в среднем - 474 человека в день. Вторым компонентом привились 8 492 человека, в среднем за сутки - 850 жителей. В середине декабря 2021 года только за день первым компонентом прививались 4 336 человек, вторым - 8 927 жителей. В надзорном ведомстве отметили, что необходимо усилить работу с населением по теме вакцинации.

Сейчас в целом в области первым компонентом вакцинировались более 1,2 млн человек, завершили вакцинацию около 1,2 млн жителей.