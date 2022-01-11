Состояние эвакуированных постояльцев пансионата в Пушкино удовлетворительное

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Порядка 50 постояльцев эвакуировали из-за пожара в доме престарелых в Пушкино, их состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава региона.

"Для временного размещения и проведения медицинского осмотра в медицинскую организацию, подведомственную Минздраву Московской области, эвакуировано 46 постояльцев и 11 сотрудников. Предварительно состояние доставленных в больницу удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после проведения диагностических мероприятий будет принято решение о дальнейшем размещении постояльцев пансионата.

Пожар произошел в частном доме престарелых в Пушкино вечером 11 января. По данным МЧС, сообщение о загорании кровли на площади 450 кв. м в доме престарелых поступило в 16:37. В 18:20 пожар был локализован.