РПЦ и далее намерена удовлетворять просьбы духовенства церквей, признавших раскольников

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Русская православная церковь надеется на решение межправославных проблем путем диалога, однако и далее не будет отказывать в просьбах священнослужителей тех поместных православных церквей, предстоятели которых ассоциировали себя с расколом. Об этом заявил во вторник журналистам глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, комментируя ситуацию в связи с созданием Патриаршего экзархата Африки.

"Мы будем продолжать то служение, которое несем, и, если к нам обращаются священнослужители или миряне из тех церквей, которые ассоциировали себя с расколом, мы не имеем права им отказывать. Вот такова наша логика <...> Так как к нам теперь обращаются и миряне, и священнослужители из тех церквей, которые ассоциировали себя с расколом, то мы не можем не отвечать на эти просьбы", - сказал митрополит журналистам.

Священный синод РПЦ 29 декабря постановил образовать Патриарший экзархат Африки. Синод решил принять в юрисдикцию РПЦ 102 священнослужителя Александрийского патриархата из восьми стран Африки с их приходами после соответствующих прошений. В постановлении уточнялось, что это сделано по причине уклонения в раскол патриарха Александрийского Феодора, поминовения им за литургией вслед за Константинопольским патриархом Варфоломеем главы так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания Думенко и совместного с ним служения. ПЦУ ранее также признали предстоятели Элладской и Кипрской церквей.