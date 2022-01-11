КИРОВ, 11 января. /ТАСС/. Активисты в Кировской области создали сайт популярных веломаршрутов по региону на средства федерального гранта. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе правительства области.

"В Кировской области заработал сайт велосипедных прогулок по региону. Он помогает его гостям и жителям в самостоятельных путешествиях. Сайт даст возможность навигации по маршрутам. Кроме того, на нем можно записаться в велосипедный поход с группой и на бесплатные велосипедные уроки, на которых всех желающих обучают основам велосипедного туризма", - говорится в сообщении.

Сайт велопрогулок создан региональной Федерацией велосипедного спорта. Он стал продолжением действующего с 2013 года проекта "За здоровьем на велосипеде", благодаря которому в Кирове работает велошкола для обучения велосипедистов правилам дорожного движения и базовым навыкам вождения велосипеда. Также велошкола организует поездки на природу на расстояние до 150 км.

"В 2021 году при организационной поддержке Центра развития туризма мы получили финансирование от Фонда президентских грантов и разработали сайт. Он позволяет людям легко начать заниматься велосипедным туризмом, совершать велосипедные прогулки, в том числе семьям с детьми. Все маршруты на сайте проверены опытными велотуристами и поделены по уровню сложности и протяженности. Они доступны в любом возрасте и с разным уровнем подготовки", - цитирует пресс-служба помощника руководителя проекта "За здоровьем на велосипеде" Григория Францева.