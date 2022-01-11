В Иванове открыли после реконструкции поликлинику РЖД для 30 тыс. жителей

ТАСС, 11 января. Обновленная клиника "РЖД-Медицина", к которой прикреплено более 30 тыс. жителей, открылась после масштабной реконструкции в Иванове. Об этом во вторник сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.

"В клинике общей площадью почти 10 тыс. кв. м проведена полная реконструкция стационара и поликлиники: выполнен комплексный ремонт помещений и модернизирована материально-техническая база. В общей сложности в районе, где работает медицинское учреждение, проживает более 30 тыс. человек", - сообщает пресс-служба.

В первый день работы клинику посетили руководитель "РЖД-Медицина" Елена Жидкова и губернатор Станислав Воскресенский, который поинтересовался ситуацией с кадрами в медучреждении. По словам главврача Сергея Фирсова, большая часть персонала набрана, в ближайшее время примут на работу еще трех терапевтов и лор-врача. "Теперь поликлиника работает не только для сотрудников ведомства: жители города, прикрепленные к 8-й поликлинике, смогут по полису ОМС получать медицинскую помощь здесь, в этой современной поликлинике. Мои коллеги говорят, что с точки зрения оборудования это самая оснащенная взрослая поликлиника на территории Ивановской области", - отметил Воскресенский.

В свою очередь Жидкова напомнила, что в 2020 году между правительством Ивановской области и ОАО "РЖД" было заключено соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения по совершенствованию первичной медико-санитарной помощи в регионе. "Обновленная поликлиника, оснащенная самым современным медицинским оборудованием, это свидетельство приоритетного внимания медиков и руководства области к ожиданиям граждан в вопросах получения качественной медицинской помощи. Сегодня она стала более доступной и высокотехнологичной", - подчеркнула Жидкова.