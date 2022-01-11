Год архитектора Сильвио Данини открыли в Памятном зале Монумента защитникам Ленинграда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Государственный музей истории Санкт-Петербурга открыл год придворного русского архитектора итальянского происхождения Сильвио Данини в Памятном зале Монумента героическим защитникам Ленинграда,. Церемония состоялась 11 января, в день его памяти.

Сильвио Данини погиб в первую зиму блокады Ленинграда, однако оставил неизгладимый исторический след своими работами. Без его проектов невероятно сложно представить себе облик современного Пушкина и Царского Села.

"Сильвио Данини - это великолепный архитектор, который сделал очень много для нашего города и пригорода. Это нельзя не отметить и нельзя не чтить. Так как монумент героическим защитникам Ленинграда - это, в первую очередь, памятник блокадному городу, его жителям, его защитникам, всем, кто невзирая на невзгоды мог и находил в себе силы творить и поддерживать город в таких тяжелейших условиях, конечно, мы откликнулись когда Историко-литературный музей города Пушкина попросил нас открыть этот год именно здесь, в Памятном зале", - сказала корреспонденту ТАСС директор филиала Монумент героических защитников Ленинграда Государственного музея истории Санкт-Петербурга Евгения Куликова.

В открытии приняли участие потомки Сильвио Данини, один из которых оказался сотрудником Государственного музея истории Санкт-Петербурга. На мероприятии были прочитаны фрагменты воспоминаний дочери архитектора Виргинии Данини, рассказывающие о том, как проходили годы блокады для ее семьи. Кроме того, были представлены фотографии, связанные с историей рода Данини в России.

"Часть документов передала прабабушка в тогда еще музей истории Ленинграда. Это в основном чертежи, но также и фотографии. Большая часть сохранилась у нас, сотни фотографий, которые делал сам Сильвио. Он любил фотографировать свои постройки", - рассказал ТАСС праправнук Сильвио Данини, выставочный сотрудник филиала Монумент героических защитников Ленинграда Государственного музея истории Санкт-Петербурга Андрей Козлов.

Сильвио Данини, русский архитектор и градостроитель итальянского происхождения, известный своими работами в Санкт-Петербурге и Царском Селе, окончил Императорскую Академию художеств в 1892 году с присвоением звания классного художника 1 степени. Карьера талантливого архитектора и гражданского инженера развивалась стремительно, а его первой самостоятельной постройкой стала Дворцовая электростанция в Царском Селе. Надо отметить, что на тот момент Царское Село было вторым, после Одессы, полностью электрифицированным городом страны. Стоит отметить, что свои самые плодотворные годы он провел именно там. Он сумел построить и создать совершенно новые проекты и здания и вписать их органично в дворцовый город. После революции Сильвио лишился многих привилегий, однако остался в советской России и работал над проектировкой гидротехнических сооружений на реке Свирь. Умер в Ленинграде 11 января 1942 года во время блокады (позже супруга с дочерью Виргинией были эвакуированы).