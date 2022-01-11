Суд арестовал троих из пятерых задержанных по делу о беспорядках в Сухуме

СУХУМ, 11 января. /ТАСС/. Сухумский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста на различные сроки троим из пятерых задержанных по делу о массовых беспорядках после несанкционированного митинга оппозиции в Сухуме 21 декабря 2021 года, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Ранее сообщалось, что прокуратура Сухума возбудила 23 декабря уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках, применения насилия в отношении представителя власти после несанкционированного митинга оппозиционного "Народно-патриотического союза Абхазии". 8 января прокуратура сообщила о задержании четверых подозреваемых в рамках предварительного расследования этого уголовного дела - Батала Цвижбы, Рамаза Джопуа, Анрика Инапшбы, Аслана Тании, а позже еще одного - Баграта Сурмавы. 10 января прокуратура направила в суд ходатайство об избрании в отношении всех пятерых задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.

"В отношении Батала Цвижбы избрана мера пресечения в виде ареста сроком на один месяц и 15 суток - до 22 февраля 2022 г., Аслан Тания арестован на 15 суток - до 23 января в связи с тем, что он инвалид с детства и на его иждивении малолетний ребенок. В отношении Рамаза Джопуа (являющегося помощником депутата парламента Гиви Кварчии - прим. ТАСС) избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 22 марта", - говорится в постановлениях суда. По каждому задержанному прошли отдельные судебные заседания.

Мера пресечения в отношении Анрика Инапшбы, также являющегося помощником депутата Кварчии, не избрана. Из-за ухудшения состояния его здоровья по ходатайству адвокатов его задержание продлено до 14 января, в зал суда была вызвана бригада скорой помощи. Также не избрана мера пресечения в отношении Баграта Сурмавы, поскольку адвокаты запросили время на сбор характеризующих его судебно-контрольных материалов. Задержание Сурмавы продлено до 13 января.

Абхазская оппозиция 21 декабря 2021 года провела митинг на Театральной площади в Сухуме вблизи комплекса правительственных зданий. После того, как президент не вышел к митингующим, они направились к зданию парламента, где дважды произошли потасовки, когда оппозиционеры пытались прорвать кордон и войти на территорию парламента. В итоге сотрудники милиции оттеснили оппозиционеров от парламента.