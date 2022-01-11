Байден считает, что США находятся на верном пути в плане борьбы с пандемией

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден выразил во вторник уверенность в том, что его страна находится на верном пути в сфере борьбы с пандемией.

"Пандемия беспокоит меня только потому, что она во всем мире, она не слишком замедляется", - сказал он журналистам в Белом доме перед вылетом в штат Джорджия. При этом американский лидер указал на усилия федерального правительства, направленные на оказание помощи властям штатов, а также больницам. "Я уверен, что мы на верном пути", - добавил он.

В понедельник агентство Reuters проинформировало, что в США был зафиксирован рекордный суточный прирост количества случаев инфицирования с начала пандемии среди всех государств. В стране за сутки было выявлено более 1,13 млн случаев заражения. В целом в США, по оценке Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных достигло уже 61,5 млн, умерли 839,5 тысячи человек. Страна продолжает занимать первое место в мире по этим двум показателям.