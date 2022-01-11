В Татарстане возобновила работу ледовая переправа через Каму после провала грузовика

КАЗАНЬ, 11 января. /ТАСС/. Ледовая переправа через Каму возобновила в круглосуточном режиме работу, приостановленную после провала под лед фуры. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

"С 17:00 11 января возобновлена работа ледовой переправы в Мамадышском районе через реку Каму по маршруту село Соколка - село Новый Закамский в круглосуточном режиме с допустимой массой автотранспорта до 3,5 тонны", - сообщает пресс-служба.

8 января грузовик, предположительный вес которого составляет 35 тонн, выехал на полотно ледовой переправы через Каму и провалился. Провал случился в 50 м от берега. В результате происшествия погибших и пострадавших нет.