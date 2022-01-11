Проблемы с цепочками поставок не дают с декабря починить эскалатор в штаб-квартире ООН

ООН, 11 января. /ТАСС/. Задержка с ремонтом эскалатора в штаб-квартире ООН вызвана нарушением цепочек поставок из-за пандемии. Об этом сообщил во вторник представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик, отвечая на вопросы журналистов, которым из-за поломки приходится пользоваться лифтом.

Один из эскалаторов в здании конференций в штаб-квартире ООН, где располагается в том числе зал заседаний Совета Безопасности, прекратил работу еще в декабре. В понедельник ситуация вызвала вопросы у журналистов на брифинге Дюжаррика, но ответить сразу тот не смог, обещав вернуться к теме позже.

"Мне сообщили, что необходимо заменить цепь, но с учетом проблем с цепочками поставок наш подрядчик, который занимается ремонтом эскалаторов, пока не может получить эту цепь. Но мы работаем над этим", - сказал он.

Пандемия коронавируса привела к нарушению деловых связей по всему миру и нарушению цепочек поставок, что привело к дефициту некоторых категорий товаров.