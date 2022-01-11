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Пандемия COVID-19

В Британии выявили максимальное с февраля 2021 года суточное число смертей от ковида

Число пациентов, умерших в этой стране за 24 часа от заболевания, вызываемого коронавирусом, составило 379

ЛОНДОН, 11 января. /ТАСС/. Число пациентов, умерших в Великобритании за 24 часа от заболевания, вызываемого коронавирусом, составило 379, что стало самым высоким показателем с 24 февраля 2021 года. Как свидетельствуют данные, опубликованные во вторник на сайте правительственной информации, за сутки в стране было выявлено 120,8 тыс. новых случаев инфицирования.

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Днем ранее власти сообщили о 142,2 тыс. случаях заражения и 77 летальных исходах. В общей сложности в Великобритании умерли 150,6 тыс. человек в течение 28 дней после того, как их тесты на коронавирус показали положительные результаты. При этом в свидетельстве о смерти (альтернативный вариант ведения статистики) заболевание упоминается у 174,2 тыс. жителей, что является одним из самых крупных показателей в Европе. За последнюю неделю в стране трижды выявляли более 300 летальных исходов в сутки. Число зарегистрированных случаев инфицирования с начала пандемии превысило 14,7 млн.

В настоящее время в британских медицинских учреждениях пребывают 19,8 тыс. больных COVID-19, что примерно вдвое меньше, чем во время прошлогоднего январского пика. Публикуемая статистика не учитывает того, является ли заражение коронавирусом основной причиной госпитализации.

Рост заболеваемости COVID-19 наблюдается на фоне быстрого распространения в Великобритании омикрон-штамма коронавируса, который, согласно предварительным оценкам властей, передается быстрее ранее известных вариантов. Он уже стал доминирующим в королевстве. В борьбе с пандемией власти делают упор на ревакцинацию населения. Бустерную прививку уже сделали 62,3% британцев старше 12 лет (35,8 млн человек). 83% (47,7 млн) жителей королевства старше 12 лет получили обе дозы препарата, а 90,4% (51,9 млн) - одну дозу.

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ВеликобританияПандемия COVID-19
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