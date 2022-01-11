В Адыгее возможный пик распространения "омикрона" ожидают в конце января - начале февраля

МАЙКОП, 11 января. /ТАСС/. Эпидемиологи прогнозируют в Адыгее возможный пик распространения нового штамма коронавируса "омикрон" в конце января - начале февраля, власти республики принимают меры и готовятся к возможному ухудшению ситуации по заболеваемости. Об этом сообщила во вторник пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова по итогам совещания руководителя региона с главными врачами медучреждений, на котором обсудили аспекты оказания медпомощи, в том числе пациентам с COVID-19.

"За первую неделю нового года отмечается снижение числа заболевших. Среднее количество вызовов в сутки за новогодние праздники на службу "122" - 450. Сейчас в республике доминирует штамм "дельта". Вместе с тем, по прогнозам специалистов, возможный пик распространения нового штамма ожидается в конце января - начале февраля", - говорится в сообщении со ссылкой на Минздрав республики.

Глава Адыгеи поручил создать необходимый запас лекарств, средств индивидуальной защиты, медоборудования, резерв койко-мест с учетом высокой контагиозности нового штамма коронавируса. По данным Минздрава региона на вторник, на стационарном лечении находятся более 700 человек, на амбулаторном лечении - около 3,3 тыс. Под инфекционный госпиталь развернуто 900 коек в трех медицинских организациях, при необходимости их мощности будут увеличены. Везде есть запасы лекарственных средств и медицинского жидкого кислорода, суточный расход которого в инфекционных госпиталях составляет 10 тонн.

Поставлена задача увеличить количество лабораторных исследований на коронавирус, максимально снизить сроки получения результатов бесплатных тестов. То же касается и КТ-диагностики, как и в целом работы всего медоборудования, задействованного в лечении больных ковидом. Как доложил министр здравоохранения республики Рустем Меретуков, исследования на COVID-19 осуществляются в четырех лабораториях, планируется открыть еще одну. Ожидается очередная поставка экспресс-тестов.

"Медицина в республике должна быть готова к любым испытаниям. Это касается ковидных госпиталей, службы скорой помощи, поликлинического звена - все должны быть готовы к возможному увеличению числа больных. Нужно усилить работу, чтобы вся система работала как часы, где отлажен каждый механизм. Мы не допустили худшего развития событий в 2020 году, когда впервые столкнулись с таким серьезным вызовом, не должны допустить этого и сейчас", - цитирует Кумпилова пресс-служба.