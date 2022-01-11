Украинские специалисты починили в Польше самый большой в мире грузовой самолет

КИЕВ, 11 января. /ТАСС/. Специалисты украинского авиастроительного предприятия "Антонов" починили крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия", повредивший шасси во время приземления в аэропорту города Жешув. Об этом сообщило во вторник агентство Укринформ со ссылкой на пресс-службу аэропорта Жешува.

После ремонта самолет "Мрия" вылетел из аэропорта Жешува в город Тяньцзинь на северо-востоке Китая, сообщает сервис Flightradar. По его данным, самолет вылетел из Жешува в 16:53 по местному времени (18:53 мск).

Как рассказал агентству официальный представитель аэропорта Жешува Вальдемар Мазгай, украинский Ан-26 со специалистами государственного предприятия "Антонов", прилетевший в понедельник для ремонта получившего повреждения самолета, вылетел на Украину.

Как сообщали украинские СМИ, грузовой самолет Ан-225 "Мрия" повредил шасси в понедельник при посадке в аэропорту Жешува. По словам представителей предприятия "Антонов", была выявлена незначительная техническая неисправность в основной стойке шасси.

Как сообщает Укринформ, получивший повреждение самолет "Мрия" с начала пандемии выполняет рейсы по перевозке медицинских средств в разные страны. Согласно информации предприятия "Антонов", только в 2020 году самолет "Мрия" перевез более 1 300 тонн медицинских и гуманитарных грузов.

Ан-225 "Мрия" ("Мечта") - тяжелый дальний турбореактивный транспортный самолет сверхбольшой грузоподъемности. Разработан в 1980-х годах в ОКБ им. О. К. Антонова (ныне украинское государственное предприятие "Антонов") под руководством генерального конструктора Петра Балабуева и главного конструктора Виктора Толмачева. Самый крупный по габаритам и самый тяжелый грузоподъемный самолет в мире. Первый полет совершил 21 декабря 1988 года, в эксплуатации находится с 1989 года. Построен только один экземпляр, второй так и не был достроен.