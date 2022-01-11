В Новороссийске ввели режим повышенной готовности из-за ожидаемой непогоды

КРАСНОДАР, 11 января. /ТАСС/. Власти Новороссийска в связи с прогнозируемыми снегом, гололедом и ветром ввели со вторника режим "повышенная готовность", сообщается во вторник в аккаунте пресс-службы города в соцсети Instagram.

"11 января главой города подписано постановление "О приведении органов управления, сил и средств Новороссийского городского звена Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим функционирования "Повышенная готовность". Он будет действовать с 18:00 мск 11 января до 18:00 17 января", - говорится в сообщении.

В Новороссийске ожидаются временами дождь, переходящий в мокрый снег и снег, усиление ветра с порывами до 20-25 м/ с, в ночные и утренние часы температура воздуха понизится до 4-9 градусов мороза. На территории муниципального образования прогнозируется вероятность возникновения ЧС и происшествий из-за осадков и ветра с порывами до 25 м/с. Все органы управления, силы и средства Новороссийского городского звена Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приведены в готовность, уточнили в пресс-службе.

Ранее со ссылкой на официальный Telegram-канал Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщалось, что реки в Геленджике, Анапе и Новороссийске могут выйти из берегов из-за прогнозируемых ливней. В Краснодарском крае ожидается резкое похолодание на 10-12 градусов, мокрый снег, сильный ветер и гололед, а также синоптики прогнозируют ухудшение видимости до 500-1000 м.