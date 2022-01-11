В Великом Новгороде пройдет второй образовательный фестиваль "Открытое искусство"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 января. /ТАСС/. Второй образовательный фестиваль "Открытое искусство" пройдет в Великом Новгороде с 14 по 17 января и соберет талантливых детей из разных городов России: от Калининграда до Сургута. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Новгородской области.

"Фестиваль проводится в Великом Новгороде с 14 по 17 января 2022 года, который испокон веков был важнейшим культурным центром русской земли и одним из самых известных городов Восточной Европы, местом расцвета древнерусской культуры, письменности, архитектуры. Организаторы фестиваля с особой любовью относятся к этой земле, мы верим, что она по-прежнему щедра на таланты", - говорится в сообщении.

В этом году конкурсный отбор для участия в фестивале проводился среди более чем тысячи детей в возрасте от 8 до 18 лет по направлениям: инструментальное исполнительство, хореографическое искусство, вокальное искусство, а также по новому направлению - видеоискусство.

Все участники фестиваля получают консультации от профессионалов из числа членов жюри, принимают участие в мастер-классах, работы юных художников представляются на выставке. Для всех участников организована насыщенная экскурсионная программа по достопримечательностям Новгородской земли - центру расцвета древнерусской культуры, письменности, архитектуры.

Лауреаты конкурсной программы участвуют в гала-концертах в Великом Новгороде, Пскове и Санкт-Петербурге. Главным призом для 15 лауреатов образовательного фестиваля "Открытое искусство" станут персональные консультации экспертов-членов жюри в течение трех месяцев по завершению программы мероприятия. Важной частью фестиваля традиционно являются круглые столы и семинары по актуальным вопросам современной педагогики в искусстве, всестороннего развития личности ребенка с участием педагогов, членов-жюри, концертмейстеров, профессиональных экспертов.

Фестиваль "Открытое искусство" - это возможность для каждого ребенка быть услышанным и замеченным, получить поддержку и реализовать свой творческий потенциал. Целью фестиваля является создание полноценных условий для развития способностей и творческого потенциала любого одаренного ребенка, независимо от социального положения и финансовых возможностей семьи.