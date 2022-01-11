В Коми впервые за последние полтора месяца зафиксировали рост заболеваемости COVID-19

СЫКТЫВКАР, 11 января. /ТАСС/. Рост заболеваемости COVID-19 отмечен в Республике Коми, чего не наблюдалось последние полтора месяца, - за сутки выявлено 77 заболевших, накануне - 71. Среди умерших за сутки вновь нет ни одного привитого, сообщил во вторник глава региона Владимир Уйба.

"Начался снова рост заболеваемости, вновь за последние полтора месяца. Сегодня 77 случаев, вчера был 71. Раз мы не удержались сразу после праздников, то будем снова расти в ближайшие два-три месяца. Среди 77 заболевших большое количество лиц, которые были привиты - 24, они болеют в легкой форме. Среди умерших за сутки нет ни одного привитого", - сообщил глава Коми в видеообращении к жителям, оно размещено на странице региона в социальной сети "ВКонтакте".

По данным руководителя республики, в данный момент завершили вакцинацию 377 976 человек, ревакцинацию прошли 57 577 человек. "1 февраля истекает крайний срок допуска непривитых в коллективы, в том числе декретированные коллективы, которые обязательны к вакцинации. 1 февраля истекает срок отсрочки вакцинации, после этого ни я, ни оперативный штаб помочь не сможем, если кого-то отстранят от работы [из-за отсутствия прививки]", - обратился к жителям глава региона.

Всего с начала пандемии в Коми выявлено 98 430 заразившихся коронавирусом. Выздоровели 83 992 человека, умерли с начала пандемии 2 657 человек, за сутки - 14 человек. Привито более 67% взрослого населения региона.