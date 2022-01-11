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Пандемия COVID-19

В Коми впервые за последние полтора месяца зафиксировали рост заболеваемости COVID-19

За прошедшие сутки в регионе заразились коронавирусом 77 человек, а днем ранее был выявлен 71 заболевший

СЫКТЫВКАР, 11 января. /ТАСС/. Рост заболеваемости COVID-19 отмечен в Республике Коми, чего не наблюдалось последние полтора месяца, - за сутки выявлено 77 заболевших, накануне - 71. Среди умерших за сутки вновь нет ни одного привитого, сообщил во вторник глава региона Владимир Уйба.

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"Начался снова рост заболеваемости, вновь за последние полтора месяца. Сегодня 77 случаев, вчера был 71. Раз мы не удержались сразу после праздников, то будем снова расти в ближайшие два-три месяца. Среди 77 заболевших большое количество лиц, которые были привиты - 24, они болеют в легкой форме. Среди умерших за сутки нет ни одного привитого", - сообщил глава Коми в видеообращении к жителям, оно размещено на странице региона в социальной сети "ВКонтакте".

По данным руководителя республики, в данный момент завершили вакцинацию 377 976 человек, ревакцинацию прошли 57 577 человек. "1 февраля истекает крайний срок допуска непривитых в коллективы, в том числе декретированные коллективы, которые обязательны к вакцинации. 1 февраля истекает срок отсрочки вакцинации, после этого ни я, ни оперативный штаб помочь не сможем, если кого-то отстранят от работы [из-за отсутствия прививки]", - обратился к жителям глава региона.

Всего с начала пандемии в Коми выявлено 98 430 заразившихся коронавирусом. Выздоровели 83 992 человека, умерли с начала пандемии 2 657 человек, за сутки - 14 человек. Привито более 67% взрослого населения региона.

Теги
Уйба, Владимир ВикторовичРоссияКомиПандемия COVID-19
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