В Башкирии омикрон-штамм выявили у туристов, вернувшихся из Танзании и Турции

"В Республике Башкортостан выявлено три случая носителей штамма "омикрон", из них - у двух жителей республики и один - у жительницы соседнего региона. Все случаи завозные - в аэропорт Уфы жители республики прибыли из Танзании, жительница Оренбургской области с внуками прилетела из Турции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пациенты госпитализированы, их состояние удовлетворительное. Все контактные лица, в том числе пассажиры рейсов и пилоты, находятся на изоляции под наблюдением медиков. "Им проводится ежедневное тестирование на коронавирусную инфекцию. Напоминаем, что новый штамм "омикрон" отличается высокой контагиозностью и легкой, средней тяжестью течения заболевания", - говорится в сообщении.

Случаи заражения омикрон-штаммом зарегистрированы в 13 субъектах РФ: Москва, Московская область, Ростовская область, Пермский край, Санкт-Петербург, Мурманская, Ленинградская, Орловская, Оренбургская области, Республика Башкортостан, Ингушетия, Рязанская, Нижегородская области.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", был обнаружен в 2021 году на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.