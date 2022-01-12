В Словении за минувшие сутки зарегистрировали рекордное число заражений коронавирусом

ЛЮБЛЯНА, 12 января. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в Словении увеличилось за минувшие сутки на 5 164, это максимум за время пандемии. Об этом во вторник на своем сайте сообщил Национальный институт общественного здоровья страны.

Ранее максимальное число заражений (4 518 случаев) было зарегистрировано 3 ноября 2021 года.

Отмечается, что в понедельник было сдано 10 246 ПЦР-тестов, 50,4% из них оказались положительными. Общее число зарегистрированных случаев инфицирования с начала пандемии достигло 498 506.

Данных о смертности за сутки институт не приводит. По данным на 2 января, в Словении было зарегистрировано о 6 140 умерших из-за ковида.

27 августа 2021 года Словения стала одной из стран с так называемым красным уровнем распространения коронавируса.